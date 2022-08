Alla scoperta dei luoghi sacri e di storia della Valle d'Aosta

I santuari in Valle D’Aosta sono importanti luoghi di fede e di aggregazione che richiamano a sé folle di fedeli.

Eremi e santuari, questi ultimi solitamente mariani, sono solitamente edificati in luoghi solitari sulle pendici delle montagne, posizionati in luoghi dove vi furono ritrovamenti fortuiti di statue della Madonna ed intorno ai quali vi è una forte venerazione.

La stagione estiva è tempo di viaggi. Giovanni Paolo II aveva esortato, durante il tempo delle ferie, a visitare anche i luoghi di pellegrinaggio dedicati alla Madre di Dio. È ciò che fanno milioni di credenti ogni anno.

Con la speranza che la pandiamia sia suparta la Diocesi di Aosta ha organizzato un pellegrinaggio in sei santuari mariani della Valle.

Il 24 luglio i pellegrinaggi ai santuari della Valle fanno tappa a Saint Marcel, più esattamente a Plout dove è stato eretto

Santuario di Vourry

l Santuario di Vourry, situato a Gaby nella Valle di Gressoney è dedicato a Notre-Dame-de-Grâces fu per secoli luogo di culto e pellegrinaggio prediletto per le genti Walser.

Nel 1833 in seguito ad una valanga dalla quale uscì illeso, Jean Pantaléon Tousco fece voto alla Vergine di erigere sul luogo dell’incidente un Santuario ornato dalle 14 Stazioni della Via Crucis. Gravemente danneggiato da due alluvioni, l’edificio venne restaurato nel 1869.

L’attuale complesso architettonico comprende la cappella centrale, gli oratori dei misteri e la Via Crucis che si snoda lungo il pendio a monte del santuario stesso.

Gli interni sono impreziositi dall’altare maggiore in stile barocco, realizzato in legno intagliato e dorato, e l’organo, risalente al Settecento ed annoverato tra i più antichi della Valle d’Aosta.

Per secoli vi fu l’usanza di recarsi al santuario di Vourry il giorno di Pasqua per cantare il Réjouis-toi Marie, importante canto mariano francofono; oggi la festa patronale si svolge il 2 luglio ed è meta di un pellegrinaggio diocesano il 12 agosto.

Tra i santuari della Valle d’Aosta , questo santuario sta vivendo una nuova primavera poiché sia la cappella che gli oratori dei misteri sono stati perfettamente restaurati.