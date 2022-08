Valgrisenche: Il 15 agosto Festa delle Guide

Lunedì 15 agosto, come da tradizione, si terrà a Valgrisenche una giornata di festa in onore delle guide alpine e del mestiere che svolgono in montagna.

La Proloco di Valgrisenche da sempre partecipa a questa tradizione con una manifestazione per celebrare i componenti della Società Guide Alpine del paese.

Si comincia alle ore 11.00 con la messa presso la Chiesa Parrocchiale, per proseguire poi con la benedizione delle attrezzature utilizzate dalle guide e il ricordo dei caduti in montagna. Infine, seguiranno i festeggiamenti per la conquista del Nanga Parbat da parte del gruppo valdostano, tra cui Roger Bovard e Marco Camandona della società delle guide di Valgrisenche.

La spedizione valdostana che ha conquistato il Nanga Parbat

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com oppure i social Facebook (Visit Valgrisenche) e Instagram (visit_valgrisenche).