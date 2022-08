Elezioni: Come anticipato dal nostro giornale Augusto Rollandin candidato Pour l'Autonomie al Senato

"La scelta - si legge in una nota del movimento - è stata compiuta nel solco di un pensiero sempre coerente nell’anteporre il benessere della comunità valdostana, e nel convincimento che solo una figura di grande esperienza politica e consolidata visione autonomistica possa adeguatamente rappresentare la nostra Regione, difendendo la nostra identità, i nostri valori, e le nostre peculiarità di piccolo territorio montano transfrontaliero dal grande potenziale, purtroppo ad oggi ancora non completamente espresso".

Pour l'Autonomie dettata dalla constatazione che "In un contesto di crisi nazionale ed internazionale quale quello che stiamo vivendo, la collettività valdostana ha più che mai bisogno di una voce autorevole, concreta e lungimirante che sappia riportare la nostra Regione al centro dell’attenzione nazionale per valorizzare il suo inestimabile patrimonio materiale e immateriale, per sostenerne lo sviluppo turistico e commerciale, per ottimizzarne servizi ed infrastrutture, e per promuovere attivamente la risoluzione di tutte le criticità che ancora persistono e ne minacciano il futuro".