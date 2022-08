Courmayeur: Aggiornamenti su transitabilità strada Val Ferret

Per consentire il completamento dei lavori di ripristino della viabilità in Val Ferret, attraverso la realizzazione di un ponte temporaneo e alternativo, le finestre delle fasce 07:30/ 08:30 e 12:00/ 13:00 sono annullate per la giornata di venerdì 12/08E’ prevista una fascia speciale con orario 6h00-7h00 il 12/08 solo per fornitori – addetti manutenzioni urgenti - operatori valli e proprietari/affittuari.

L’obiettivo, salvo imprevisti, è riaprire al transito veicolare, compreso trasporto pubblico locale, e pedonale a partire dalle 17h30 di venerdì 12/08.

Il limite di carico del ponte sarà di 44 tonnellate. Per le auto sarà consentito il doppio senso di marcia, mentre per gli altri veicoli, in particolare i mezzi pesanti, è obbligatorio il senso unico alternato.

Fino al 29 agosto non sarà consentito, salvo specifica autorizzazione, il transito di bus turistici e mezzi di cantiere.