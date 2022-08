Tiré à l’origine d’un article de commande sur “les velleités autonomistes et indépendantistes à l’échelle européenne”, le projet de publication initial a rapidement évolué vers un ouvrage plus complet, présentant, sous la forme d’un essai d’anticipation, un projet de société concret dans une Savoie souveraine.

Ce livre aborde non seulement les questions politiques, dynastiques et historiques d’un Etat de Savoie indépendant mais il va plus loin en en précisant également les aspects économiques et environnementaux , afin de déterminer d’une part, si le projet peut être viable, et d’autre part, quels intérêts pourraient en tirer en quotidien les Savoisiens de demain.

L’ouvrage ne s’arrête pas la et précise quel pourrait être le cadre d’une nationnalité savoisienne et les avantage qu’elle confère, tout en passant en revue de nombreux éléments sociétaux, préalables à l’établissement d’une constitution.

Laurent Gruaz est un historien et journaliste savoyard. Il est aussi enseignant et chercheur en histoire politique et religieuse et a travaillé une dizaine d’années à l’Assemblèe nationale ainsi qu’au Sénat

Jean de Pingon est historien et fondateur de la Ligue savoisienne. Il a écrit plusieurs ouvrages parmi lequels “Savoie française. Histoire d’un Pays annéxé”