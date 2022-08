Assenso condizionato al progetto RFI di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta

Secondo il Presidente della Regione, il progetto, che riveste un’importanza strategica non solo per la Valle d’Aosta ma anche per il Piemonte, prosegue il proprio iter secondo le previsioni. Con l’approvazione di oggi viene ribadita la necessità di questa opera, così come definita nel progetto RFI; l’imprescindibile completamento dell’elettrificazione, senza alcuna interruzione, consentirà di connettere finalmente la Valle d’Aosta alla rete ferroviaria elettrificata italiana e di utilizzare treni elettrici più capienti introducendo una sostanziale e irrinunciabile miglioria del servizio di trasporto.

Si tratta di un intervento complesso e articolato che necessita di una larga condivisione e che si potrà arricchire del dialogo con la Regione Piemonte. Il Presidente della Regione prevede pertanto di incontrare a inizio settembre l’Assessore piemontese competente in materia di Trasporti e Infrastrutture per confrontarsi anche sulle istanze pervenute dal territorio piemontese.