TACCUINO ELETTORALE PER RINNOVO PARLAMENTO ITALIANO 25 SETTEMBRE

LA RENAISSANCE VALDOTAINE

Conferenza stampa il giorno martedì 16 agosto 2022 alle h. 11:30 presso la

saletta riunione dell’HOTEL BUS in Via Malherbes 18/A per:

• Presentazione della candidatura alla Camera dei Deputati del

Presidente di Renaissance Valdôtaine Giovanni Girardini

• Illustrazione del programma

**********

COALIZIONE AGGA, ADU / SI, M5S

Martedì 16 agosto, alle ore 14.30 presso l'Hotel Omama, in via Torino 14, ad Aosta conferenza stampa di presentazione della lista.

Interverranno le candidate Erika Guichardaz e Daria Pulz, i rappresentanti dei partiti politici coinvolti e la deputata valdostana Elisa Tripodi

Martedì 16 agosto, dalle 14.30 alle 20, in piazza Arco d’Augusto, ad Aosta, verranno raccolte le firme per la presentazione della lista a sostegno delle candidate Erika Guichardaz e Daria Pulz.