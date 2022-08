Elezioni politiche 2022: presentazione delle candidature in Valle d’Aosta

La Presidenza della Regione ricorda che, come indicato nelle “Istruzioni per la presentazione delle candidature” del Ministero dell’Interno, le dichiarazioni di presentazione delle candidature uninominali in Valle d’Aosta per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, indette per domenica 25 settembre 2022, devono essere depositate presso la cancelleria del Tribunale di Aosta, dalle ore 8 di domenica 21 agosto 2022 alle ore 20 di lunedì 22 agosto 2022.

Si precisa che, insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura presso la cancelleria del Tribunale di Aosta deve essere depositato anche il contrassegno del candidato uninominale in tre esemplari.