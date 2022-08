Elezioni: PciVdA raccoglie le firme per Davide Ianni e Giovanni Leray

"Abbiamo tentato di dare vita a un'alleanza elettorale con le altre forze della sinistra di classe in cui fosse presente il proprio simbolo, ma la proposta non è stata accettata". Lo scrive il Partito Comunista Italiano, che in Valle d'Aosta ha scelto di correre da solo. I candidati, annunciati oggi in una nota, sono Davide Ianni, ingegnere informatico di 31 anni, residente in bassa Valle, e Giovanni Guglielmo Leray, agente di polizia locale di Aosta, 54 anni. Saranno candidati alla Camera e al Senato. Il Pci sta raccogliendo le sottoscrizioni necessarie per prendere parte alle elezioni.



"Il programma si articolerà sui seguenti temi: Pace, contro tutte le guerre imperialiste, uscita dell'Italia dalla Nato e della Nato dall'Italia; lavoro, abolizione di tutte le leggi sul precariato a partire dal Jobs act, riduzione dell'orario a parità di salario, aumento dei salari, riduzione dell'età di pensionamento; sanità, pubblica, gratuita, laica e di qualità con l'abolizione di tutti i ticket; scuola, pubblica, gratuita, laica e di qualità con l'estensione dell'obbligo scolastico ai 18 anni"