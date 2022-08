Aosta: Niente mani nelle tasche dei cittatini

Per i residenti nel Comune di Aosta la quota a carico dell’utente per ciascun pasto in caso di primo figlio, pari a 4 euro, sarà di 2,50 euro per i nuclei con più figli ogni figlio iscritto successivo al primo.

Rispetto allo scorso anno scolastico restano invariate anche le soglie del valore Isee per ottenere le riduzioni. In particolare, per valori Isee da 0 a 4.000 euro la riduzione sarà del 75% rispetto alla quota intera, per valori Isee da 4.000, 01 a 6.500 euro la riduzione sarà del 50%, mentre con Valori Isee superiori a 6.500 euro si pagherà la quota intera.

Per i minori che risultano essere in affidamento e collocati presso comunità o istituti di assistenza è prevista la concessione dell’esenzione totale dal pagamento della quota, previa richiesta dell’Ufficio regionale competente.

Per i minori studenti e studentesse appartenenti a famiglie profughe ucraine, iscritti/e presso le cinque Istituzioni scolastiche, è prevista la fruizione del Servizio di refezione a titolo gratuito, fatto salvo, nell’ottica della co-responsabilità educativa e sociale, altre Fondazioni ed Associazioni non ne sostengano i costi.

Gli alunni non residenti nel Comune di Aosta, corrisponderanno una quota pari a 6 euro per ciascun pasto, oppure, in caso di convenzione, la quota massima iservata ai residenti del Comune di Aosta (4 euro).

I residenti nelle frazioni di Arpuilles, Excenex e Signayes che usufruiscono della refezione del Comune di Gignod, corrisponderanno le quote fissate dal Comune di Gignod per i propri alunni residenti. Inoltre, la quota per i genitori che intendono consumare il pasto durante i sopralluoghi nelle sedi di refezione sarà di 7 euro.

Infine, a studenti e familiari di stagisti provenienti da fuori Valle d’Aosta e protagonisti di scambi culturali, che usufruiscono del servizio di refezione verrà applicata la tariffa riservata ai residenti nel Comune di Aosta per la durata del loro distaccamento nelle istituzioni scolastiche cittadine.

Identico trattamento verrà garantito ai minori frequentanti il servizio di refezione che non possono richiedere la residenza nel comune di Aosta per motivi politici o di pubblica sicurezza.

Quanto al servizio di trasporto studenti sulla linea Arpuilles – Execenex – Gignod. servizio a tessera di abbonamento mensile avrà un costo di 45 euro che per i mesi di settembre e giugno sarà ridotto rispettivamente del 25%e del 50%.

Per i nuclei con più figli che utilizzano il servizio, solo se residenti nel Comune di Aosta, la quota sarà di 15 euro mensili per ogni figlio iscritto successivo al primo.

Per i valori Isee che danno diritto a riduzioni e all’esenzione per i minori in affidamento e per i minori studenti e studentesse appartenenti a famiglie profughe ucraine, varranno le stesse regole adottate per il servizio di refezione scolastica.