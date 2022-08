ELEZIONI: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: MODALITÀ DI VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

In vista delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per domenica 25 settembre 2022, si ricorda che gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).

Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aosta che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, dovranno far pervenire entro il 24 agosto 2022 al Servizio Elettorale del Comune di Aosta il modulo scaricabile dal sito Internet comunale nella sezione “Amministrazione”, “Elezioni”, “Elezioni politiche del 25 settembre 2022”, direttamente raggiungibile al link https://www.comune.aosta.it/amministrazione/elezioni/elezioni-politiche-del-25-settembre- 2022, compilato in ogni sua parte e in carta libera contenente l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale nonché la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01.

Inoltre, al modulo andrà allegata fotocopia o scansione di un documento di identità valido dell’elettore. La documentazione potrà essere consegnata attraverso posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.aosta.it o Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it ovvero posta ordinaria oppure tramite consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato.