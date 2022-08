ELEZIONI: Due donne candidate per una Valle d'Aosta verde, solidale e aperta

servono programmi chiari, scelte precise rispetto all'ambiente, ai diritti e al lavoro. Servono candidature coerenti con questo progetto. Persone credibili che, quando si impegnano contro il riscaldamento globale, siamo certi che non sosteranno opere inutili e dannose come l’impianto di Cime Bianche e che, invece, proseguiranno nell'elettrificazione e nel potenziamento della ferrovia, che se dicono di essere per la sanità pubblica di qualità, non ci proporranno vecchi ospedali o convenzioni con privati.

Non basta dirsi contrari a Meloni e poi magari prepararsi a governare con Salvini, sacrificando riforme non più rinviabili come lo ius scholae, l’eutanasia legale e la lotta alle discriminazioni, su tutte l’omobitransfobia.

Serve un cambio di passo nella difesa dei più deboli, delle lavoratrici e dei lavoratori e del loro diritto a un impiego sicuro, stabile e con un salario minimo dignitoso.

In alternativa alle candidature vecchie degli autonomisti, responsabili dell'attuale crisi, e a quelle della destra, che quando ha governato ha portato il paese a un passo dal fallimento, proponiamo due donne coraggiose, coerenti e preparate: Erika Guichardaz e Daria Pulz.

Noi siamo pronti per garantire una reale alternativa: una Valle d'Aosta aperta, fondata sui pilastri dell'ecologia e del progresso.

Area Democratica - Gauche Autonomiste, Ambienti Diritti Uguaglianza / Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, con Erika Guichardaz e Daria Pulz, si mettono a disposizione di quella parte importante della società valdostana che non si arrende alla falsa scelta tra estrema destra e finti autonomisti.

Martedì 16 agosto saranno presentati il simbolo della lista, i contenuti centrali del programma e sarà comunicato per quali Camere correranno le due candidate.

Area Democratica - Gauche Autonomiste, Ambienti Diritti Uguaglianza / Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle