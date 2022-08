La Table Ronde avec les associations d’émigrés

Aujourd’hui, lundi 8 août 2022, au lendemain de la traditionnelle Rencontre valdôtaine accueillie cette année par la commune de Fénis, c’est au palais régional que s’est tenue la Table ronde, réunion des membres du Gouvernement régional et des représentants des associations d’émigrés.

Différents thèmes ont été abordés pendant ce traditionnel rendez-vous, où les associations dialoguent avec le Gouvernement régional sur des questions soulevées par les émigrés : la Maison du Val d’Aoste, la gestion des déchets dans le cadre du Plan régional de gestion des déchets, les incidences et les actions préventives en matière de réchauffement climatique, les transports, la Via Francigena, l’utilisation de la langue française dans les médias ou les manifestations culturelles locales et les documents publicitaires édités par des entreprises valdôtaines.

À la fin de la Table Ronde, c’est l’Assesseur à l’Agriculture et aux Ressources naturelles qui, au nom du Gouvernement régional, a communiqué le calendrier des Arbres de Noël :

Union valdôtaine de Lyon : décembre 2022 ;

Union valdôtaine Dauphiné-Savoie : dimanche 8 janvier 2023, à Grenoble ;

Union valdôtaine de Paris : 21 janvier 2023 ;

et du rassemblement de printemps de l’Association valdôtaine de Savoie, en mars 2023 à Séez.

Il a été aussi convenu que la 47e édition de la Rencontre valdôtaine se tiendra à Quart, au mois d’août 2023.