Novità su contributi ai Consorzi per opere di manutenzione straordinaria

Le novità riguardano l’introduzione, tra gli interventi ammissibili a contributo, del rifacimento o della costruzione ex novo di piccole infrastrutture irrigue, compresi i manufatti di accumulo per fronteggiare l’emergenza irrigua e l’installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche. È stata inoltre introdotta la possibilità, per i Consorzi, di proporre progetti ogni due anni, invece dei tre previsti nelle disposizioni precedenti, riducendo così i tempi per ottenere finanziamenti per nuovi interventi. Infine, nell’obiettivo di contenere il pesante impatto dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, è stato alzato a 75 mila euro l’importo massimo della spesa ammessa.

Come spiega l’Assessore, l’obiettivo è di continuare a sostenere l’importante lavoro svolto dai Consorzi di miglioramento fondiario nella cura e nella tutela del territorio, soprattutto in questo periodo caratterizzato non solo da una grave siccità e da carenza idrica ma anche dall’aumento dei costi dei materiali a causa delle difficoltà per il loro reperimento. Una situazione alla quale si cerca di fare fronte ampliando la sfera degli interventi finanziati e innalzando il tetto della spesa ammessa.

I contributi per gli interventi di cui ai presenti criteri sono concessi a fondo perso nella percentuale del 90% della spesa ammessa. Le modifiche approvate oggi dalla Giunta regionale saranno pubblicate a breve sul sito della Regione, nella sezione tematica Agricoltura, al seguente link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/CMF/manutenzione_<wbr></wbr>straordinaria_infrastrutture_<wbr></wbr>sportello_aperto_i.aspx

Le domande per accedere ai sostegni devono essere compilate sui modelli scaricabili dal sito, sempre nella sezione Agricoltura, e trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.vda.it<wbr></wbr>.