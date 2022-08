Giornata mondiale del gatto 2022, gatti bianchi a rischio estinzione

Oggi è la giornata internazionale del gatto, quando si parla di questo meraviglioso felino spesso ci si concentra sui gatti neri, con tutte le vicende, i misteri e le leggende che li circondano, purtroppo sempre meno si parla invece dei gatti bianchi che stanno diventando sempre meno, sia nelle famiglie italiane che nei rifugi.

I gatti bianchi sono da sempre una minoranza, per certi versi una rarità nel panorama felino italiano ed internazionale, ma in questi ultimi anni per motivi probabilmente di natura genetica (per i gatti bianchi non esistono i problemi legati alle storie e alle superstizioni che vedono coinvolti spesso i loro simili neri) sono sempre meno i gatti bianchi presenti nelle famiglie italiane che sarebbero secondo una stima parziale non più di 45.000 rispetto ai circa 55.000 di circa otto anni fa (complessivamente i gatti presenti nelle famiglie italiane sono 7 milioni).