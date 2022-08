Courmayeur: Aggiornamenti su acquedotto e viabilità

Il servizio di acquedotto è stato ripristinato nella giornata di ieri ma potrebbe non essere regolare (soprattutto in zona Meyen).

Si ricorda agli utenti che l’acqua deve essere bollita perchè potrebbero esserci delle impurità (fenomeno acqua rossa) e inoltre di:

- fare attenzione all’impiego di macchinari che utilizzano acqua comunale

- non caricare cisterne o vasche

- non irrigare orti e giardini

Seguiranno informazioni: www.comune.courmayeur.ao.it – APP Jarvis Public – Whatsapp (al momento non verranno gestite le nuove richieste di accesso per problemi di sistema)

Viabilità Val Ferret: sono previste finestre straordinarie, in salita e in discesa, dalle 11h00 alle 15h00 e dalle 18h00 alle 19h30;

- rischio e pericolo dell’utenza

- peso massimo 35 quintali

- il ponte di Rochefort deve essere impegnato da un mezzo alla volta, a passo d’uomo, e con il ponte presidiato da personale ausiliario

- varchi Planpincieux e La Palud presidiati; in particolare, quello di La Palud da PL;

- senso unico alternato

- soggetti autorizzati: - fornitori e addetti manutenzioni urgenti - persone da evacuare - operatori valli e proprietari/affittuari purché autonomi rispetto alle scorte

- Per esigenze di sicurezza e in caso di interferenza con i lavori di ripristino dell’acquedotto e della viabilità le finestre potranno essere sospese o modificate

- In caso di precipitazioni le finestre sono sospese;

Per ogni aggiornamento, si rinvia al sito istituzionale comunale.