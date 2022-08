DA LUNEDÌ 8 AGOSTO NUOVA SEDE DEGLI SPORTELLI “PUBBLICITA’ E AFFISSIONI” E “SOSTA E MOBILITA’” DELLA SOCIETÀ IN HOUSE APS

Lo spostamento da un lato intende razionalizzare l’attività degli sportelli, concentrando l’attività del personale APS all’interno di un’unica zona, facilmente raggiungibile per la presenza di possibilità di sosta gratuita e a pagamento nelle immediate vicinanze e, dall’altro, consentirà al Comune di Aosta di attivare, all’interno dei locali lasciati liberi dall’APS nella sede comunale, nuovi uffici dedicati a seguire i numerosi dossier progettuali finanziati dal PNRR.

L’orario di apertura dei due sportelli sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12. Lo sportello “Sosta e Mobilità” sarà accessibile esclusivamente previa prenotazione da eseguire tramite il sistema attivato sul sito Web della società APS all’indirizzo https://apsaosta.it oppure telefonicamente.

Per quanto riguarda i contatti, per entrambi gli sportelli sarà attivo il numero unico 0165- 1875008 utilizzabile anche per prenotare gli appuntamenti allo sportello “Sosta e Mobilità”.

Gli indirizzi di posta elettronica non cambieranno: per lo sportello “Sosta e Mobilità” restano validi ztl@aps.aosta.it e ztl@pec.aps.aosta.it (PEC); per lo Sportello “Tributi – Pubblicità e Affissioni” pubblicita@aps.aosta.it e tributi@pec.aps.aosta.it (PEC).