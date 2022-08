Area Democratica Gauche Autonomiste, Adu Vda/Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle Valle d’Aosta

Per ADGA-ADU/SI-M5S sono fondamentali i contenuti del programma che i candidati si impegnano a sostenere: fuori dal quadro di una proposta generale che affronti la crisi ambientale, sono insufficienti gli appelli generici all’Autonomia e all’antifascismo. I cambiamenti climatici, la siccità, il consumo del suolo, la gestione rifiuti, richiedono risposte nazionali, europee e di scala mondiale.

Per affrontare seriamente la questione sociale occorrono politiche del lavoro, sociali e sanitarie coordinate: un salario minimo degno e il contrasto al precariato - sia nel settore pubblico sia in quello privato - per garantire più opportunità di lavoro ai giovani oltre che una seria lotta al patriarcato che pervade la vita pubblica e privata di tutte e tutti noi, attraverso il contrasto a ogni discriminazione e violenza di genere.

Il programma e le candidature devono essere dichiaratamente antifascisti e evitare qualsiasi possibilità di manomissione dell’impianto costituzionale, non solo rispetto alla nostra Regione, ma anche per il resto della Repubblica. La sfida alle destre, liberiste e neofasciste, deve essere netta e pubblica e chiudere alle logiche degli accordi locali a seconda della convenienza.

In questo percorso, i direttivi di ADGA-ADU/SI-M5S hanno già individuato oltre ai nuclei fondanti del programma, anche la disponibilità a candidarsi di personalità caratterizzate da una percorso politico personale chiaro e inequivocabile. Queste proposte verranno sottoposte alla discussione delle rispettive basi, per poi essere condivise con il resto della società valdostana.

Fino all’ultimo giorno utile, rimaniamo disponibili a un confronto ampio con tutte le forze che sui contenuti vorranno offrire alle valdostane e ai valdostani un chiaro segnale di cambiamento, e sono quindi disponibili a implementare e rivedere i punti programmatici, anche valutando altre proposte di candidatura che siano coerenti con il programma.