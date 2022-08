Sostegno anticipato alla locazione per nuclei familiari con revoca o non ammessi all’emergenza abitativa

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che è stato ripristinato il contributo anticipato per il sostegno alla locazione destinato ai nuclei familiari a cui è stata revocata la condizione di emergenza abitativa o che hanno presentato domanda per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa e, sebbene in situazione di disagio abitativo, non sono stati ammessi in apposita graduatoria dalla Commissione per le politiche abitative regionali.

La liquidazione viene effettuata al proprietario dell’alloggio con cui è stato stipulato il contratto di locazione.

Gli utenti che hanno diritto a richiedere il contributo saranno avvisati dal Comune competente tramite apposita corrispondenza e potranno presentare la domanda tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 14, all’Ufficio coordinamento e sostegno abitativo, in via Promis n. 2/A, ad Aosta, previo appuntamento da richiedere al numero 0165 273591. Oppure a mezzo raccomandata all’indirizzo “Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali –Ufficio coordinamento e sostegno abitativo – via Promis, 2/A – 11100 Aosta” o inviando la richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo politiche_sociali@pec.regione.<wbr></wbr>vda.it.

Per il ritiro della modulistica è possibile rivolgersi all’Ufficio coordinamento e sostegno abitativo o sul sito internet regionale al seguente indirizzo:

https://gestionewww.regione.<wbr></wbr>vda.it/servsociali/evidenze/<wbr></wbr>sostegno_anticipato_locazione_<wbr></wbr>i.aspx