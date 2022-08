A Valgrisenche il concorso letterario “Racconti di montagna”

Sabato 6 luglio si terrà a Valgrisenche la premiazione del concorso letterario “Racconti di montagna”, in compagnia dell’editore stesso: Amos Cartabia di 'A.Car Edizioni'.

Un pomeriggio all’insegna dell’editoria, della cultura e dell’amore per la montagna: Valgrisenche rispecchia a pieno gli ideali di questa giornata.

Grande successo per la prima edizione del concorso con oltre 52 elaborati arrivati da tutta Italia e con 17 selezioni per l’Antologia. Un punto di partenza dunque per raccontare la montagna, le emozioni ed i ricordi che porteranno i lettori sempre più ad apprezzare i luoghi descritti.

La premiazione avverrà intorno alle 15.30 presso il Vieux Quartier. In seguito, su prenotazione, ci sarà un’esclusiva visita guidata presso il magazzino di stagionatura delle fontine di Valgrisenche.