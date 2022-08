Treni Italo: nuove assunzioni di Hostess e Steward

Italo, prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche al mondo, offre nuove opportunità di lavoro a 27 Hostess e Steward diplomati o laureati, da inserire presso le diverse sedi presenti in Italia. Hostess e Steward di Stazione dovranno svolgere diverse mansioni, tra le quli: attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati; attività di informazione e supporto ai viaggiatori, con particolare attenzione alla gestione delle anormalità di esercizio/servizio per garantire una adeguata assistenza alla clientela; cura del decoro e riordino degli ambienti oltre al monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni e quello degli apparati e degli equipaggiamenti di stazione; instaurare un rapporto di fiducia con i propri viaggiatori offrendo loro ascolto, professionalità, passione ed educazione; supportare lo station manager per tutte le attività operative infine occuparsi delle attività di assistenza e accoglienza della clientela, curando il confort e le relazioni e rappresentare nello stile e nei comportamenti il brand e i valori di Italo. I requisiti da possedere, oltre al diploma e alla laurea, sono: orientamento al cliente; capacità di problem solving operativo; flessibilità; ottime doti di comunicazione e di relazione interpersonale. Le altre figure ricercate da Treni Italo riguardano: Assistenti Esecutivi, che dovranno accogliere e ricevere gli ospiti, organizzare riunioni, viaggi, trasferte e note spese, gestire l’archivio della direzione, smistare la corrispondenza in ingresso e in uscita e gestire rapporti e comunicazioni con interlocutori esterni ed interni; Addetti alla Sicurezza della Rete, che dovranno progettare, gestire e monitorare le infrastrutture delle diverse sedi del gruppo, garantire la continuità e l’efficienza operativa, predisporre e gestire strumenti atti a garantire un elevato livello di sicurezza e prevenire rischi di attacchi informatici; Analisti di Affari, che dovranno elaborare analisi statistiche mediante l’utilizzo di linguaggi di programmazione, elaborare reportistica di supporto alle decisioni delle aree di inventory e pricing e creare ed alimentare i report finalizzati al monitorggio del “reveneu management”.

