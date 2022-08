Pont-Saint-Martin Viaggia nel Tempo

Il progetto “scopriAMO Pont” nasce dalla volontà dell’Associazione Artigiani e Commercianti di Pont-Saint-Martin di “scoprire” e rivalutare il paese sotto il punto di vista turistico-attrattivo, fornendo degli spunti per conoscere e vivere le “attrazioni” che il paese può offrire ai turisti, ma anche ai passanti e agli abitanti di Pont o delle zone limitrofe, e si articola su 4 appuntamenti previsti per il periodo primaverile ed estivo.

Archiviato con successo il primo appuntamento del 29 maggio, con un’escursione guidata tra Pont e Perloz, con tappe ad approfondimenti nei principali siti di interesse di valore naturalistico/storico/culturale presenti sul percorso, l’Associazione si è poi proiettata alla seconda parte del progetto, pensata e strutturata in stretta collaborazione con le guide turistiche Alessio Agnesod, Francesca Bacolla e Stefania Soudaz, e con la Prof.ssa Luciana Pramotton, realizzata in data 15 luglio, riscuotendo grande successo presso il pubblico intervenuto, e prevista in replica per il 19 agosto.

L’appuntamento si concretizza attraverso un coinvolgente e suggestivo tour serale condotto da guide e teatranti che accompagneranno i partecipanti in un vero e proprio VIAGGIO NEL TEMPO, alla scoperta della storia, delle curiosità, degli aneddoti, dei personaggi e dei luoghi più affascinanti e caratteristici nel borgo di Pont-Saint-Martin.

Compiendo un incantevole percorso nel centro di Pont-Saint-Martin i partecipanti varcheranno i confini del tempo per andare ad incontrare e conoscere personaggi e luoghi chiave della storia del paese, immergendosi per circa un’ora e mezza in prima persona nei vari fatti ed avvenimenti narrati. L’evento è previsto per venerdì 19 agosto 2022.

Partecipazione GRATUITA previa prenotazione (posti limitati) al numero 347 7005783 (Elisa).

Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre; sono previsti tre orari di partenza dei tour: ore 20.45 – ore 21.15 – ore 21.45.

Manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune di Pont-Saint-Martin, l’Office Régional du Tourisme Valle d’Aosta e Confcommercio Valle d’Aosta.