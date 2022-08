Pubblicato bando di gara per completamento variante stradale Etroubles Saint Oyen

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di sistemazione tra Etroubles e l’innesto autostradale per il traforo del San Bernardo con il completamento della Variante di Etroubles e Saint-Oyen, tra il km 15,180 e il km 18,700 della strada statale 27 “del Gran San Bernardo”. Il 5 agosto 2021 l’ing. Matteo Castiglioni è stato nominato Commissario straordinario per l’esecuzione dell’intervento.

In seguito alla risoluzione del contratto con il precedente appaltatore, è stato definito lo Stato di Consistenza al fine di quantificare l’entità delle opere realizzate. Sulla base di tali dati è stata eseguita la progettazione del completamento dell’intervento, necessaria per procedere con il riappalto dell’opera a un’altra impresa.

L’importo complessivo ammonta a 127,6 milioni di euro di cui circa 104,4 milioni per lavori e sicurezza e Servizio Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera. Il quadro economico dell’opera in gara è stato aggiornato con il nuovo prezzario Anas approvato a giugno 2022.

Le lavorazioni residue riguardano in particolare lo scavo degli ultimi 800 metri della galleria naturale lunga circa 3,8 km. E’ inoltre prevista la messa in opera di tutta la parte impiantistica ai fini dell’adeguamento all’attuale normativa.

La Variante si trova a circa 6 km dal confine svizzero ed è costituita da un tracciato in galleria che attraversa gli abitati di Etroubles e Saint-Oyen. Il tratto di statale 27 che sarà bypassato dalla nuova opera è caratterizzo da un percorso con forti pendenze e, in corrispondenza dell’attraversamento dell’abitato di Saint Oyen, anche da una sezione stradale ristretta per la presenza di abitazioni in prossimità della carreggiata.

Il tracciato si sviluppa per un’estensione di circa 4,4 km. L’arteria stradale presenterà una sezione di categoria C2 “strada extraurbana secondaria” composta da una carreggiata di larghezza complessiva pari a 9,50 metri con due corsie da 3,50 metri - una per senso di marcia - e banchine laterali da 1,25 metri.

(foto Arpa VdA)

L’opera d’arte principale è rappresentata dalla galleria naturale ‘Saint Oyen’, lunga circa 3,8 km. Lungo il tracciato sono inoltre presenti una galleria di servizio di 500 metri, due svincoli di intersezione con la statale 27 all’inizio e alla fine del tratto in variante, il viadotto ‘Etroubles’ a tre campate lungo 130 metri, il viadotto ‘Cret’ anch’esso a tre campate per una lunghezza pari a 125 metri, nonché una serie di opere per la realizzazione dell’imbocco di valle e di monte.

Il tempo di lavorazione per il completamento dell’opera è fissato in 975 giorni di lavoro comprensivi di 180 giorni per l’andamento stagionale sfavorevole a decorrere dalla data di consegna dei lavori.