"Accogliendo l'invito delle autorità civili ed ecclesiali, Papa Francesco compirà l’annunciato Viaggio Apostolico in Kazakhstan nei giorni dal 13 al 15 settembre".

A dare la notizia ufficiale del viaggio è una dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Francesco visiterà la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions.