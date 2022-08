Debutto spettacolo teatrale Persino le montagne più alte

La compagnia teatrale Palinodie presenta il debutto della sua ultima produzione Persino le montagne più alte, sabato 6 agosto 2022 alle ore 15:00 all’interno della giornata Noi e il Clima a Rhêmes-Notre-Dame, Fraz. Bruil (padiglione adiacente al Foyer de Fond).

Per la compagnia aostana si tratta del debutto di uno spettacolo dalla tematica urgente e trasversale: l’emergenza climatica. Quale cornice migliore che la giornata evento dal titolo NOI E IL CLIMA, nell’ambito delle manifestazioni del centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L’anteprima, in forma di reading, è stata presentata all’interno del festival Aosta Città Diffusa, lo scorso 24 luglio all’interno degli orti di Sant’Orso.

Antropizzazione, montagne, collettività e mito sono i temi del lavoro politico-poetico che Palinodie presenterà al pubblico. Un canto doloroso per ricordare le miserie e le straordinarie potenzialità degli esseri umani.

La montagna è per antonomasia luogo di sfide, di vite tra l’eroico e il quotidiano. Vite che ben si prestano alla scena. Due personaggi sono portatori del racconto in un dialogo a due voci. A partire dal titolo, omaggio alla poeta Wislawa Szymborska, va in scena un inno alla montagna e ai suoi misteri, alle sue ferite; Persino le montagne più alte è un manifesto per un cambiamento di paradigma che metta al centro la bellezza, il diritto alla natura e a un tempo più lento, sostenibile.

Evento a ingresso libero.

Persino le montagne più alte

Drammaturgia Verdiana Vono

Regia Stefania Tagliaferri

Con Andrea Cazzato, Eleonora Cicconi

Elementi Scenici Michele Turco

Nuova produzione 2022 della compagnia teatrale Palinodie