Podium Engineering S.r.l. ha ospitato primo consiglio di presidenza del mandato di Francesco Turcato

Questa mattina si è tenuto a Pont-Saint-Martin, presso la sede della Podium Engineering S.r.l., il primo Consiglio di Presidenza del neo Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato.

Podium Engineering S.r.l. è un’azienda leader nel settore delle batterie, progettazione automobilistica e motorsport con sede a Pont-Saint- Martin. Nata come start up nel 2011, l’azienda è stata selezionata per 5 anni di fila nella classifica del Financial Time che individua le 1.000 aziende in più rapida crescita in Europa. Ad oggi l’azienda conta 80 lavoratori e con il nuovo programma di investimento appena presentato prevede di raddoppiare le assunzioni e l’insediamento in un nuovo edificio valdostano.

Secondo il Presidente Turcato “organizzare i consigli direttamente presso le nostre aziende rappresenta un modo per stare vicini agli imprenditori e conoscere la loro quotidianità”. Per quanto riguarda la scelta della Podium come prima azienda ospitante, il Presidente ha sottolineato che “è un esempio di successo nato da un’idea da un gruppo di giovani ingegneri che con sforzo, lavoro ed entusiasmo sono riusciti a diventare una PMI internazionale”. “È motivo di orgoglio che un’azienda riconosciuta dalle più grandi imprese del settore automobilistico abbia radicato la sua produzione nel territorio valdostano”.