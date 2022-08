Motociclista morto galleria Chatillon

Ha perso il controllo della sua moto, ha invaso l'altra corsia e si è schiantato frontalmente contro un'automobile che proveniva dalla direzione opposta: è morto sul colpo Enzo Birardi, 54 anni di Saint-Vincent, che in moto stava percorrendo la statale 26 in una delle due gallerie di Châtillon. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 20.30.



Il conducente dell'auto, un valdostano di 30 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale Umberto Parini di Aosta per accertamenti. Sul posto hanno lavorato i carabinieri della compagnia di Châtillon Saint-Vincent, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.