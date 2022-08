Gressan: Dal Pnrr 600mila euro per progetti di Inclusione e coesione sociale

“E’ un risultato prestigioso che sottolinea l’intraprendenza politica della nostra squadra di amministratori e la capacità da parte dell’apparato burocratico del nostro comune di predisporre tutta la documentazione necessaria per poter arrivare a tale risultato”. Sono le parole che il sindaco di Gressan, Michel Martinet, ha pronunciato con viva soddisfazione al Consiglio comunale nell’informarlo l’ottenimento per la misura relativa intervento nell’ambito – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,comunità e Terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, investimenti a sostegno delle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (casa Cretaz) e 91.897 € per la P.A. digitale.

“Riteniamo che con questi risultati e con queste prospettive – ha aggiunto Martinet - di aver ben lavorato per l’interesse del nostro comune e aver saputo cogliere tutte le occasioni che si sono prospettate”.

L’Assemblea è stata informata della ristrutturazione del basamento del Cristo di Stuffer in Loc. Chamolé. A seguito di un sopralluogo dell’assessore ai LL.PP. è stata riscontrata l’instabilità del basamento della scultura che è stato ripristinato con un getto in calcestruzzo ed un collare un acciaio che ne garantiscono quindi la solidità e la sicurezza statica.

“E’ un intervento – ha aggiunto il sindaco - che voglio sottolineare in quanto il sito e la scultura sono tra i più visitati e fotografati del nostro territorio e la conseguente messa in sicurezza era veramente necessaria ed urgente”.

E poi un cenno alla buona riuscita del concerto del Jovabeach party che si è tenuto lo scorso 13 luglio all’area verde. Gli spettatori sono stati ben 11.700 e tutto si è svolto nel migliore dei modi senza alcun intoppo.

“L’impegno per tale evento – ha sottolineato il sindaco - è stato gravoso per l’intero apparato comunale e a questo proposito voglio ringraziare tutti quelli che in vario modo si sono resi disponibili per il buon risultato, un ringraziamento particolare lo voglio dedicare alla segretaria comunale che con il proprio impegno ha risolto molte criticità che nel corso dell’organizzazione si manifestavano”.

Per Martinet si è trattato di “un test importante per il nostro comune che ha dimostrato di avere le carte in regola per poter organizzare in futuro altre iniziative del genere. Naturalmente faremo tesoro di questa esperienza per migliorarci ulteriormente”.