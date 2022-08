Avp & Disval per la serata conclusiva dei progetti “i giovani gridano stop alle barriere” e “tutti uniti tutti uguali”

Le Associazioni AVP e DISVAL organizzano la serata conclusiva dedicata ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti e agli adulti, in generale, per presentare le idee dei giovani che hanno aderito ai progetti “I GIOVANI GRIDANO: STOP ALLE BARRIERE!” e “TUTTI UNITI TUTTI UGUALI!”, in corso di realizzazione e finanziati dall’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate presentati per l’Avviso “2-2021”.

La serata prevede anche momenti di confronto e di discussione partecipata grazie alla testimonianza di giovani e di persone che vogliono lanciare il loro messaggio contro la disabilità e contro ogni forma di discriminazione, ahimè ancora molto diffuse nella società di oggi.

“Spero davvero che molti giovani partecipino a questi progetti sia per i contest proposti che come protagonisti e/o spettatori nelle serate visti i temi sociali trattati e strettamente legati alla loro giovane età, dichiara Egidio Marchese presidente di entrambe le Associazioni. Concludo “con la speranza che questi eventi e serate possano essere poi oggetto di discussione anche in ambito scolastico sia per le barriere architettoniche presenti ancora in alcune Istituzioni scolastiche sia perché non sempre l’inclusione sociale è garantita, basti pensare ad episodi di “bullismo” o comunque di “isolamento” incentrati sulle disuguaglianze”.