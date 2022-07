La 46e édition de la Rencontre Valdôtaine s’approche

La 46e édition de la Rencontre Valdôtaine approche. La Commune de Fénis, qui accueillera cette année les émigrés valdôtains et leurs familles, attend ses hôtes, en dédiant une exposition -organisée en collaboration avec la Présidence de la Région- aux mouvements migratoires sur le territoire.

Fruit de la collaboration entre les écoles primaire et de l’enfance de Fénis, d’une part, et le groupe de travail du projet « La Mémoire de l’émigration », de l’autre, l’exposition présente plusieurs cas d’émigration des XXe et XXIe siècles, ainsi que les résultats d’une recherche menée par les élèves des écoles concernant l’immigration dans la commune.

L’exposition est complétée par la diffusion des interviews vidéo de trois « émigrés 2.0 » originaires de Fénis et celle de l’histoire d’un émigré du début du siècle dernier.

Aménagée dans la salle du Tsantì de Bouva, l’exposition sera ouverte au public du jeudi 4 au samedi 6 août, de 17 heures à 19 heures, ainsi que le dimanche 7 août à partir de 15 heures, à l’occasion de la Rencontre valdôtaine précisément.

Le coordinateur du projet, Alessandro Celi, sera présent pour fournir des explications ultérieures au sujet de l’exposition, qui offre un aperçu original sur un phénomène majeur de l’histoire de la région, reliant Valdôtaines et Valdôtains de générations et d’origines différentes, mais unis par l’expérience de la migration.