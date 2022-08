Confronto montascale: tutti i motivi della scelta migliore

Ci sono svariati motivi per cui si sceglie di acquistare un montascale: una persona disabile in casa, anziani o familiari momentaneamente invalidi (a causa di un incidente ad esempio). Tutti soggetti che faticano a deambulare e soprattutto a salire e scendere dei gradini, interni o esterni alla casa.

La scelta di un montascale non è semplice, soprattutto perché sul mercato ce ne sono di diverse tipologie e prezzi, e diventa faticoso comprare il più adatto alle proprie esigente. Per venire incontro a questa confusione, qui di seguito verrà fatto un confronto fra diverse tipologie di montascale per disabili, ma utilizzabili anche da persone anziane.

Montascale per disabili

Ci sono una vasta gamma di montascale adatti alle persone con disabilità, così da vivere in totale libertà anche all'interno di casa proprio riuscendo ad utilizzare le scale ogni volta che lo si ritiene necessario. La sua scelta deve essere fatta sulla base di diverse caratteristiche della casa. Inoltre, si può scegliere tra un montascale nuovo o usato se si vuole risparmiare un po'.

I montascale per soggetti disabili sono leggermente diversi da quelli per gli anziani. Infatti sono anche detti montascale a piattaforma o montascale a pedana. Prendono questo nome proprio perché la carrozzina della persona disabile andrà messa sulla pedana, con il soggetto accomodato su di essa, mentre quelli per anziani hanno una poltroncina su cui la persona si accomoda per salire o scendere le scale.

Questi montascale possono essere installati su scale interne o esterne alla casa o al luogo di lavoro, anche su scalinate in pendenza o strutture non proprio di nuova costruzione.

Se la persona che ha bisogno del montascale ha una disabilità momentanea, dovuta ad un incidente ad esempio, può richiedere un prodotto a noleggio che andrà poi smontato appena il paziente sarà guarito.

Montascale prezzi

I prezzi di un montascale adatto ai disabili possono variare per diversi fattori e soprattutto in base alla manodopera adottata per montarlo. Il prezzo può cambiare ad esempio se il montascale deve essere installato su scale curve o dritte; se i piani interessati sono più di uno; se la manodopera è tanta e se il prodotto viene particolarmente elaborato.

I prezzi dei montascale possono cambiare anche sulla base della disabilità del soggetto. Questo perché potrebbe avere bisogno di maggiori leve di sicurezza o di una pedana più ampia per una carrozzina molto accessoriata, oppure, il comando con cui si aziona potrebbe far cambiare il prezzo. Infatti potrebbe alzarsi se al posto di un comando classico si sceglie di far installare un telecomando a joystick.