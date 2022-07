Nuovi finanziamenti fino a 5mila euro per formazione professionale

La professione regolamentata è, ai sensi della direttiva europea, una professione il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale) conseguita in un altro Stato membro.

Si tratta di professioni che vanno dalla vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande al Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali, dall’Accompagnatore di media montagna ai giornalisti, da avvocati commerciali all’accompagnatore turistico. (qui l’elenco completo).

Considerata l’importanza della formazion la Giunta regionale, su proposta del vice presidente della Giunta, Luigi Bertschy, assessore allo Sviluppo economico, Formazione e lavoro ha aperto un secondo bando per l’assegnazione di un finanziamento pubblico (voucher) finalizzato ad agevolare la formazione obbligatoria per l’esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione; i percorsi formativi obbligatori di qualificazione finalizzati all’assolvimento del requisito professionale richiesto per l’esercizio in forma autonoma o di impresa delle professioni regolamentate;i percorsi formativi previsti nell’elenco di corsi di formazione professionale concordato con gli Enti di formazione del territorio. Le domande potranno essere presentate da 3 agosto.

“L’iniziativa, avviata sperimentalmente l’anno scorso, - spiega l’Assessore Luigi Bertschy (nella foto) - ha visto concedere oltre 140 voucher formativi, che hanno consentito ad altrettanti valdostani di formarsi nelle professioni turistiche e in quelle socio-sanitarie e sanitarie e in tante altre professioni”.

Per questa seconda edizione è stato ampliato il catalogo dei corsi rimborsabili, alla formazione delle figure regolamentate si affianca un’offerta di corsi proposta dagli enti di formazione inoltre per dare continuità alla misura, sospesa a novembre, saranno incluse le richieste per coloro che si sono iscritti a corsi già nel mese di dicembre 2021.

“Le azioni previste dal PPL – conclude l’Assessore - sono finalizzate a sperimentare l’efficacia dello strumento del voucher formativo che sarà adottato in via definitiva sulla programmazione del FSE 2021/27”.

Potranno beneficiarne tutti coloro che all’atto della presentazione della domanda sono maggiorenni e residenti in Valle d’Aosta. L’ammontare massimo previsto per il voucher è di 5.000 euro e prevede il rimborso dell’80% del costo complessivo dell'iscrizione al percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 14 del 3 agosto fino al 15 ottobre 2024, tramite il sistema informativo SOL raggiungibile attraverso la pagina dedicata sul sito istituzionale.

I percorsi formativi oggetto di voucher dovranno essere avviati nel periodo tra l’8 dicembre 2021 e il 30 giugno 2025.