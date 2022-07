Le Figlie di Maria Ausiliatrice celebrano il loro 150° anniversario

Il Congresso Internazionale "Il contributo all'educazione delle FMA (1872- 2022) Percorsi, sfide e prospettive" si terrà dal 25 al 30 settembre presso l'Istituto Auxilium di Roma e sarà possibile parteciparvi anche a distanza.

La riflessione parte da dati storici per fare il punto su alcuni aspetti dell’apporto delle FMA all’educazione nel corso della storia, stimolando il confronto con le sfide del presente e rilanciarne la missione educativa nell’oggi e per il futuro. In particolare, il convegno intende offrire alcuni spunti per una rilettura del Sistema Preventivo, il metodo educativo ideato da san Giovanni Bosco che si esprime attraverso e nelle relazioni interpersonali.

La Religiosa Figlia di Maria Ausiliatrice, Suor Grazia Loparco, sottolinea ad ACI Prensa l'importanza di questo Congresso Internazionale che vedrà alcuni partecipanti provenire da più di 90 Paesi.

Sul tema dell'educazione , suor Grazia Loparco evidenzia come il Congresso "sarà un'occasione, o meglio un processo che sta già coinvolgendo molti religiosi e laici in una riflessione su come vivere oggi il sistema preventivo dell'educazione".

"Vogliamo chiederci quali sono le strade da percorrere in futuro, per essere al fianco delle giovani donne e dei giovani di oggi?", dice il professore di Storia della Chiesa della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Auxilium.

Allo stesso modo, suor Grazia Loparco spera che questo Congresso possa "essere un punto di partenza per una profonda riflessione sull'educazione, sulle scienze dell'educazione, con continuità nel futuro".

Per maggiore info visitare questo sito https://www.convegnofma150.org/es/convegno