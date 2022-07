Plus de 20 millions supplémentaires aux collectivités locales

Hier (28 juillet N.d.R.) au Conseil régional, après une discussion animée avec les forces de minorité qui lors du vote des nombreux types d'interventions proposées se sont très souvent abstenus, la loi d’ajustement du bilan a été approuvée.

Il s’agit d’une mesure grâce à laquelle on a donné une disposition à plus de 113 millions de l'excédent de l'administration et on a également voté une modification du budget de 78 millions d'euros.

Un très beau résultat pour lequel il faut remercier en particulier les forces autonomistes présentes au Conseil.ne importante somme d'argent sera mise à la disposition des citoyens et des entreprises pour lutter contre l'augmentation de l'énergie et des matières premières. 4 millions d'euros seront alloués aux familles, 15 millions aux travaux publics et 17 millions au réaménagement des installations à câble pour les transports publics locaux.

Sans entrer dans les détails, nous désirons souligner qu’environ 20 millions supplémentaires seront consacrés aux collectivités locales, pour la construction de petites œuvres d'utilité publique, et pour le BIM qui finalisera des ressources importantes à des investissements massives dans les réseaux hydriques de nos Communes.

Littéralement un très bon résultat de l’Uv et des autres forces autonomistes qui servira à secouer l'économie et représentera une grande aide en particulier à nos Administrateurs municipaux dans un moment difficile. Naturellement, nous réalisons que bien sûr les besoins en profondeur de toute la société valdôtaine sont encore nombreux, mais en même temps nous pensons qu'aujourd'hui un pas important a été franchi vers la résolution de certains d'entre eux avec les ressources dont on dispose.

C'est notre façon sérieuse et concrète de travailler. C'est pourquoi nous condamnons certaines positions populistes qui continuent d'encourager des revendications légitimes de citoyens, mais sans pour autant dire avec quelles ressources elles pourraient être satisfaites.