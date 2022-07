Tout est prêt pour la 5e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains

Le Conseil des Jeunes Valdôtains repart pour une nouvelle édition. Pour la cinquième fois, 23 jeunes Conseillers se réuniront dans la Salle du Conseil de la Vallée pendant la semaine du 1er au 5 août 2022 pour découvrir le processus législatif et les mécanismes de la démocratie représentative. Ils représenteront la Valcéjinie, le territoire fictif de cette simulation parlementaire organisée par l'association du CJV avec le soutien de l'Assemblée législative régionale.

Les travaux du CJV débuteront lundi 1er août, à 10h, par une cérémonie d'ouverture: le Président du Conseil de la Vallée, à la présence du Président de la Région, remettra les clés de l'Assemblée valdôtaine à la Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Federica Foglia. La séance plénière se poursuivra avec la présentation des participants et des thèmes en discussion - les droits des détenus et politiques pénales ainsi que la laïcité et confessionnalité - sur lesquels seront élaborés les projets de loi fictifs.

Les jeunes valdôtains qui participent à cette quatrième édition et qui se glisseront dans la peaux de Conseillers, d'Assesseurs, de Présidents de Commission et de Chefs de groupe, sont: Fabrizio Bal, Sylvie Bonel, Giulia Calisti (Assesseure), Samuele Cavana, Francesca Colacioppo, Emanuele Di Maria, Michel Florio, Federica Foglia (Présidente de la simulation), Jacopo Jans (Chef du groupe Grand Paradis), Bin Lin (Président de Commission), Jacopo Mappelli, Nicolò Munier, Alessandro Paini (Assesseur), Francesco Palumbo (Président de Commission et Chef du groupe Mont Blanc), Sophie Planaz, Roberta Sapegno (Cheffe du groupe Mont Cervin), Francesco Stuffer (Chef du groupe Mont Rose), Margaux Truc (Secrétaire général).

Cette année aussi le CJV aura une allure internationale, avec la participation de trois délégations étrangères: Thomas Ravanelli du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Nicolas Patenaude et Sallia Zhang du Parlement Jeunesse du Québec; Achraf El Filali et Salma Nadir du Parlement Jeunesse du Maroc.

Les journées de mardi 2 et mercredi 3 août seront consacrées aux réunions des deux Commissions, créées autour des deux thèmes en discussion: les travaux seront enrichis par les interventions en visioconférence de Adele Squillaci, experte en matière de droits des détenus, et de Corinne Luquiens, membre du Conseil constitutionnel français.

Jeudi et vendredi les participants se réuniront en assemblée plénière pour la discussion finale et l'approbation des projets de loi. Vendredi 5 août, à 16h00, se tiendra la cérémonie de clôture avec la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire ainsi que la présentation des travaux du Conseil des Jeunes Valdôtains au Bureau de la Présidence et aux Chefs de groupe de l'Assemblée régionale.