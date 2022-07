Un’alternativa chiara alle destre e agli autonomisti di facciata

Come ADGA, ADU, M5S e RC non abbiamo aspettato le elezioni anticipate per azioni e proposte in alternativa alle destre populiste e agli autonomisti di facciata che, per opportunismo, non disdegnano la collaborazione più o meno palese con le formazioni politiche di destra. Da tempo abbiamo avviato un percorso di collaborazione declinato su vari livelli istituzionali; individuato contenuti importanti per l’azione politica in Valle d’Aosta. La collaborazione ci ha consentito di raggiungere importanti risultati, come l'inserimento nel PNRR del progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta con il più importante finanziamento per la ferrovia valdostana da quanto, a fine Ottocento, è stata costruita la tratta. Abbiamo lavorato sui temi del contrasto al declino della Sanità e della Scuola pubblica, la questione sociale, il lavoro e la tutela ambientale con particolare attenzione a fermare l’aggressione ai siti naturali protetti. Da evidenziare anche il lavoro per il riconoscimento dei diritti retributivi e pensionistici per il corpo regionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale Valdostano e per il finanziamento delle nostre scuole durante la crisi pandemica.

Lo scioglimento anticipato del Parlamento e le prossime elezioni politiche impongono ora di operare per portare all’interno del contesto nazionale un punto di riferimento di chiara ispirazione progressista, per affrontare e risolvere le problematicità regionali sulle quali la Giunta regionale continua da anni a tergiversare e a non dare risposte, un polo che metta al primo posto la giustizia sociale e la giustizia ambientale.

Vogliamo fare un percorso aperto alla collaborazione di tutti i movimenti, partiti, associazioni e singole persone che intendano portare il loro contributo alla costruzione di una solida aggregazione progressista.

I tempi stretti imposti dal calendario elettorale sono un ostacolo ma intendiamo raccogliere le suggestioni che cittadine e cittadini ci proporranno.

L'azione per una Valle d’Aosta aperta, impegnata e solidale passa anche attraverso un coinvolgimento ampio e costruttivo nelle elezioni politiche.