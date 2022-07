MONTAGNA VDA: Col Citrin Saint-Rhemy-En-Bosses

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Col Citrin

L'ampio vallone del Citrin permette di visitare due punti di particolare interesse: la sorgente ferruginosa ed il villaggio Salasso situato nei pressi del Col Citrin.

La sorgente ferruginosa la si raggiunge con una piccola deviazione del sentiero.

L'acqua di Citrin, classificata tra quelle minerali, acidule e carbonate, alcaline, terrose, fredde, giudicata ottima acqua potabile e dal punto di vista batteriologico, praticamente pura, alla sperimentazione clinica e farmacologica ha dimostrato di essere dotata di proprietà digestive, diuretiche e di agire favorevolmente nei casi di stitichezza ostinata e di anemia, a condizione che l'assunzione sia fatta direttamente alla fonte.

Il villaggio Salasso si trova a cinque minuti dal colle, nel versante di Vertosan, lungo il sentiero che conduce al Mont Flassin. Si vedono ancora bene i resti di una decina di capanne, un po' più in basso è visibile anche un muro di protezione.

