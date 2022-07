CeramicStore.eu, più di 15.000 prodotti in pronta consegna per l’arredo bagno

Quella di CeramicStore.eu, realtà specializzata nella vendita online di prodotti per l’arredo bagno è un’offerta di cui fanno parte più di 15.000 articoli, espressione di oltre 200 top brand del settore, per la maggior parte italiani. Per la completa soddisfazione dell’utente vengono garantite consulenze specializzate da un team di esperti, promozioni competitive e un servizio di assicurazione Kasko a costo zero.

Dai mobili bagno alla rubinetteria, passando per sanitari sospesi, vasche, box e piatti doccia, specchi ingranditori e cassette di scarico. Sono solo alcuni dei prodotti acquistabili sul portale, nello spazio di qualche click. Inoltre, un’intera sezione è dedicata ai termoarredo da bagno e radiatori decorativi di design, oggetti che sono in grado di stupire grazie ad affascinanti grafiche ad alta definizione.

La selezione degli arredi e degli accessori che figurano in catalogo si basa su una profonda attenzione verso i fornitori, prediligendo gli articoli che uniscono funzionalità ed innovazione. Del resto, sono stati scelti i brand più autorevoli del settore, come Ares, Ceramica Azzurra, Geberit, Paffoni, Bossini, Ceramica Globo o Deltacalor.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intera proposta. A ciò si aggiungono diversi sconti e promozioni, che consentono di tagliare ulteriormente i costi di listino ufficiali. Lo shop implementa anche una sezione “Outlet”, dove sono raccolte soluzioni di arredo bagno e riscaldamento accompagnate da riduzioni che raggiungono il 70%.

Per quanto riguarda le spedizioni, CeramicStore.eu si affida a corrieri specializzati, quali GLS, Bartolini, Susa Trasporti e Fercam. Per ogni categoria di prodotto viene realizzato un packaging ad hoc, per garantire che la merce arrivi sana e salva a destinazione.

In più, è prevista l’opportunità di richiedere il servizio di consegna al piano. Per farlo è sufficiente contattare l’Assistenza Clienti. È raggiungibile via e-mail, numero di telefono, WhatsApp o chat online. Per trovare una risposta immediata ai quesiti più frequenti, invece, basta un tap sulla sezione “FAQ”.

Le modalità di pagamento disponibili sono diverse, così da venire incontro ad ogni esigenza: contrassegno, bonifico bancario, carta di credito, PayPal, Scalapay o finanziamento (da tre a 12 rate mensili) grazie alla partnership con la piattaforma Soisy. Nell’eventualità di un acquisto errato o di merce danneggiata è possibile richiedere il reso. Per i prodotti contrassegnati dall’apposito bollino è esteso fino a 60 giorni.

Come autorevole biglietto da visita per CeramicStore.eu giunge la certificazione “Le stelle dell'e-commerce 2022”, la classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano redatta da Corriere della Sera e Statista. A ciò si aggiungono, infine, gli oltre 2.200 feedback certificati da Recensioni Verificate.

