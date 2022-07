Aosta: FI all'attacco del Giunta municipale

“Dopo avere annunciato che Aosta avrà presto un nuovo palaghiaccio, grazie anche al milione e mezzo di euro in arrivo dal PNRR, messa alla prova, la Giunta Nuti è stata costretta a effettuare una brusca frenata, ammettendo che no, dei restanti 9,5 milioni di euro necessari per l'opera, a oggi non vi è alcuna traccia. Una circostanza che ovviamente non ha potuto che lasciarci con l'amaro in bocca, poiché un progetto che non decolla è un'opportunità di sviluppo che viene meno per la città e per gli aostani. Proprio alla luce di questo, nell'annunciare opere e lavori occorrerebbe essere più prudenti e responsabili, soprattutto da parte di chi ha l'onere e l'onore di amministrare Aosta, di modo da non creare false aspettative”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia in Comune ad Aosta, composto dal capogruppo Paolo Laurencet e dal vice presidente del Consiglio, Renato Favre, commenta in questo modo quanto accaduto ieri in Consiglio comunale ad Aosta nell'ambito della discussione dell'interpellanza sulla realizzazione della nuova patinoire in regione Tzamberlet, aggiungendo: “Non è la prima volta, peraltro, che la Giunta Nuti assicura una cosa per poi farne un'altra, come se le parole espresse non avessero un loro peso specifico. Che fine ha fatto la nuova scuola promessa alle famiglie di Porossan? Che fine hanno fatto i lavori di bonifica del versante roccioso al Parco Saumont assicurati più di un anno fa? E la messa in sicurezza dell'area dell'ex maneggio, data per certa entro inizio luglio? E la convocazione delle commissioni consiliari promessa addirittura nel 2021 per approfondire temi come la disabilità e i servizi per la prima infanzia in città? Che fine ha fatto la gestione in co-progettazione del Teatro Giacosa, assicurata a tempo di record ma ancora ben lungi dall'essere definita? E la demolizione del grattacielo al Quartiere Cogne, intervento in assenza del quale difficilmente potrà partire la riqualificazione urbana della zona? Questi sono soltanto alcuni esempi, che però non ci sorprendono, visto che nei giorni scorsi persino un'associazione vicina alla maggioranza comunale come Legambiente Valle d'Aosta, ha spronato il sindaco e la sua giunta a iniziare a piantare almeno qualche albero dei 5000 promessi in campagna elettorale”.