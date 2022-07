Les voyages à travers les Alpes à la fin du Moyen-Âge : tel est le thème du quatrième et dernier rendez-vous de la série « Autour de la Rencontre », qui se tiendra vendredi 29 juillet, à 21 heures, dans la salle du Tsantì de Bouva, à Fénis.

L’historienne Elena Corniolo dialoguera avec le coordinateur du projet « La Mémoire de l’émigration, Alessandro Celi, pour illustrer les conditions de la mobilité dans les Alpes au XVe siècle, grâce à l’exemple des voyages qu’effectuaient les évêques des États de Savoie.

La conférence est organisée dans le cadre du projet « La Mémoire de l’émigration », pour préparer la 46e édition de la Rencontre Valdôtaine du 7 août prochain, mais constitue aussi l’avant-goût du XIe tournoi « Le Cors dou Heralt », qui aura lieu le lendemain, samedi 30 juillet 2022, à partir de 14 h, aux pieds du château de Fénis.

Pour le coordinateur du projet « La Mémoire de l’émigration », cette conférence présente un double intérêt : Elena Corniolo offrira un aperçu fascinant sur une forme particulière d’émigration, plus fréquente qu’on ne le pense dans le passé, tandis que la synergie avec le groupe historique de Fénis représente un exemple parfait de l’esprit du projet, qui désire impliquer le plus grand nombre possible d’associations et de réalités culturelles locales dans un parcours de récupération de la mémoire de l’émigration.