Lavevaz vuole rinnovare l'Amministrazione regionale

Il Presidente della Regione, nelle sue comunicazioni al Consiglio del 27 luglio 2022, ha riferito sul primo degli incontri programmati con l’équipe guidata dal professore Giovanni Valotti di SDA Bocconi, cui il Governo regionale ha affidato un incarico di consulenza per accompagnare il rinnovo delle strutture dell’Amministrazione regionale.

"Si tratta - ha detto - di un percorso avviato da tempo che adesso entra nella sua fase operativa, quella in cui l’attuale organizzazione della Regione viene descritta attraverso analisi quantitative e qualitative per mappare l’esistente in modo dettagliato: da qui si inizierà il percorso di razionalizzazione e adeguamento dell’amministrazione alle esigenze di forme di azioni più efficienti ed efficaci".

Per questo, la Giunta ha voluto coinvolgere fin da subito le strutture, attraverso un incontro con i Coordinatori: questo percorso deve infatti essere fatto anche di ascolto, per intrecciare quello che già funziona con gli interventi che servono a migliorare l’azione della macchina regionale.

Da qui alla fine dell’anno verrà completato il primo step di analisi: è un percorso inevitabilmente complesso, ma verso il quale l'Amministrazione si è avviata convintamente per affiancare l’attività amministrativa al miglioramento dell’organizzazione per il futuro.