TACCUINO ELETTORALE PER RINNOVO PARLAMENTO ITALIANO 25 SETTEMBRE

Matteo Salvini torna in Valle d’Aosta

Appuntamento per domenica 7 agosto alla Festa della Lega di

Chavonne



Domenica 7 agosto, all’area pic-nic di Chavonne (Villeneuve) a partire dalle 17,

torna l’annuale festa della Lega Vallée d’Aoste. Politica, musica, buon cibo e

divertimento per i più piccoli che quest’anno saranno accompagnati da ospiti di

eccezione: l’Europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del Dipartimento

politiche per le aree montane, l’Onorevole Alessandro Giglio Vigna, il vice

Segretario nazionale On. Andrea Crippa e il Segretario nazionale della Lega

Matteo Salvini.