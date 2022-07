GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha nominato - ai sensi della l.r. 11/1997 - Antonio Carlo Franco quale Presidente del collegio sindacale e Stefano Fracasso quale Sindaco supplente della Società Aeroporto Valle d’Aosta s.p.a.

Ai sensi delle ll.rr. 11/1997 e 81/1987, è stato inoltre designato - in sostituzione del già designato sig. Giorgio CONSOL a seguito di rinuncia alla carica - Marco Mignacco quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società IN.VA. S.p.A.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Il Governo regionale ha approvato le variazioni di bilancio per consentire la sottoscrizione della bozza di convenzione con l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), per la realizzazione della Carta geologica 1:50.000 “071 Monte Rosa”. Con le variazioni si iscrivono i fondi statali assegnati per un ammontare complessivo pari a 489 mila 600 euro, dei quali 146 mila 880 euro stanziati nell’anno 2022 e 97 mila 920 euro negli anni 2023 e 2024. Si reperisce inoltre l’importo complessivo di 50 mila euro, quale quota di compartecipazione regionale necessaria a garantire l’intera copertura finanziaria necessaria.

La Giunta ha inoltre adottato il progetto di fattibilità tecnico-economica di quattro lotti funzionali per i lavori di realizzazione della pista ciclabile “Alta valle”, nel tratto tra i comuni di Sarre e Avise, nell’ambito della programmazione regionale in materia di mobilità ciclistica.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Le Gouvernement régional a décidé d’octroyer à la Fondation Clément Filliétroz onlus de Saint-Barthélemy une subvention de 280 mille euros pour la réalisation des activités programmées en 2022 et à l’Institut d’études fédéralistes et régionalistes – Fondation Emile Chanoux d’Aoste une subvention annuelle de 100 mille euros pour le fonctionnement et la réalisation des activités programmées en 2022.

L’Esecutivo ha definito il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività teatrale locale per l’anno 2022 per un importo complessivo di euro 247 mila 157.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

La Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale dal titolo “Giovani: costruttori del domani e uniti nello sport!”, ai sensi dell'Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta raggiunta nella Conferenza unificata dell’11 maggio 2022.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono di incentivare interventi e iniziative che sviluppino nei giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni la vocazione d’impresa, anche nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio regionale e di realizzare iniziative attraverso la collaborazione e il coinvolgimento degli Enti sportivi valdostani in Valle d’Aosta, affinché attuino con lo sport politiche inclusive a favore dei giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, con un particolare riguardo nei confronti di coloro si trovano in situazioni di disagio sociale.

Per tale scopo, la proposta progettuale viene finanziata per 63 mila 119 euro (80% della spesa complessiva) dal Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2022.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Infine, il Governo regionale ha definito i criteri e le modalità di erogazione all’Azienda Regionale Edilizia Residenziale (ARER) dei contributi inerenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l.r. 8/2022.