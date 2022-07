Da domani per Consiglio Valle ultina adunanza mese di luglio

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare un disegno di legge in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo, che abroga la legge regionale n. 14/1973 e su cui la terza Commissione "Assetto del territorio" ha espresso parere favorevole il 15 luglio.

In merito all'attività ispettiva, delle diciannove interrogazioni <wbr></wbr>depositate, quattro sono del gruppo Forza Italia: misure per gestire il collocamento delle persone con disabilità e delle altre categorie protette; annullamento in autotutela di un verbale nell'ambito dei controlli sull'esercizio di impianti idroelettrici; piano regionale per la non autosufficienza; situazione dei concorsi banditi dall'Azienda USL e dei servizi ospedalieri e territoriali esternalizzati nel 2022.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato nove interrogazioni: interlocuzioni in sede di Conferenza Stato-Regioni per valutare il ripristino dell'IVA agevolata al 10% per il pellet; protocollo d'intesa e salvaguardia del Parco del Gran Paradiso firmato al Castello di Aymavilles in occasione della 25a edizione del Gran Paradiso Film Festival; chiusura o trasferimento dell'ufficio periferico dell'Assessorato dell'agricoltura sito ad Aymavilles; stato delle interlocuzioni con i vertici della società di gestione del Traforo del Monte Bianco sulle prospettate chiusure; posizionamento di sculture di alpinisti sudtirolesi presso la stazione di Punta Helbronner; lavori di posa della cablatura in fibra ottica sul territorio regionale; misure per risolvere le criticità connesse alla rete idrica valdostana; ritardo nella segnalazione di indisponibilità di medico e ambulanza del soccorso sanitario dell'AUSL al torneo "La Piazza" svoltosi a Saint-Vincent; verifiche in ordine alle denunce nei confronti di ospiti della Comunità per minori Petit Foyer.

Tre sono le interrogazioni del gruppo Pour l'Autonomie: messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dalla "frana di Quincinetto"; aggiornamenti sulla norma di attuazione in tema di concessioni idroelettriche; aumento dei pedaggi sul traffico autostradale e conseguenti ricadute sull'economia regionale.

Anche il gruppo Progetto Civico Progressista ha proposto tre interrogazioni: stato dell'area megalitica del parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta; studenti fuori sede iscritti all'Università della Valle d'Aosta e servizio di studentato; adempimenti e tempistica per l'approvazione del piano regionale dei trasporti.

Le interpellanze iscritte all'ordine del giorno sono ventisette, di cui sei del gruppo Forza Italia: ipotesi di rendere la struttura del Palaindoor a carattere regionale; utilizzo del tirocinio extracurriculare in Valle d'Aosta; piano di ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e inizio dei lavori del Programma nazionale della qualità dell'abitare; piano di organizzazione della rete ospedaliera dopo gli interventi in corso di predisposizione; piano di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità; modello organizzativo e funzionamento dell'Unità di valutazione multidimensionale della disabilità.

Sono quindici le interpellanze del gruppo Lega Vallée d'Aoste: eventuale contributo della Regione per risolvere la carenza di personale degli uffici del Tribunale e del Giudice di pace di Aosta; obiettivi conseguenti allo studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali della Valle d'Aosta; politiche di utilizzo della biomassa per scopi energetici e misure di aiuto per l'acquisto di pellet o per l'efficientamento dei gruppi termici; sperimentazione per contrastare l'azione di predatori con l'utilizzo di collari con sensori e sistemi di dissuasione a ultrasuoni; gestione del lupo e dei danni causati alle aziende zootecniche; strategie per valorizzare la qualità del paesaggio antropico; azioni per evitare sovrapposizioni delle sedute consiliari con eventi di rilievo turistico-sportivo; inserimento nell'elenco dei Sacrari nazionali dell'Ossario eretto nel cimitero di Aosta; contrattazione con le società SAV e RAV per la riduzioni dei pedaggi in presenza di lavori lungo i tratti autostradali; abbonamento alla banca dati "Perlego" da parte del Dipartimento di scienze economiche e politiche dell'UniVdA; interlocuzione con i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea ricompreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; interventi per ridurre la velocità degli autoveicoli sul tratto della strada regionale n. 46 nel comune di Antey-Saint-André; ipotesi di modifica del modello di organizzazione della rete regionale di offerta di diagnostica di laboratorio; malfunzionamento del macchinario per la produzione del gesso all'ospedale regionale; coinvolgimento della farmacia ospedaliera a seguito dell'esternalizzazione del relativo servizio da parte dell'Azienda USL.

Il gruppo Pour l'Autonomie illustrerà un'interpellanza riguardante la pubblicazione sul sito internet della Regione dei bandi delle procedure selettive di personale regionale e degli enti del comparto unico.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha depositato cinque interpellanze: economicità dei servizi e internazionalizzazione del personale della Società dei Servizi; reclutamento del personale docente e validità delle certificazioni linguistiche dei supplenti temporanei; ripartizione delle risorse del PNRR per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche; procedura di registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) nel fascicolo sanitario elettronico; implementazione delle risorse dell'Unità di valutazione multidimensionale della disabilità e programmazione dei servizi sul territorio.

Il Consiglio discuterà infine quattro mozioni, di cui una del gruppo Forza Italia per chiedere misure di sostegno per mitigare gli effetti negativi dovuti ai rincari del mercato dell'energia.

Le altre tre mozioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: avvio di una campagna informativa di sensibilizzazione degli utenti della strada sui pericoli derivanti da comportamenti contrari al codice; impegno a dare attuazione alla legge regionale 11/2021 in materia di prelievo, cattura ed eventuale abbattimento di esemplari monitorati di canis lupus per la conservazione dei pascoli di montagna; inserimento nel calendario venatorio 2022-2023 della caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile.