Pour l'Autonomie incalza Lavevaz

"Assicurazioni a profusione a cui però non seguono decisioni concrete e azioni incisive mirate alla loro risoluzione» commentano i Consiglieri Marco Carrel e Augusto Rollandin, che entrano poi nel dettaglio.





«Relativamente alla norma di attuazione delle Concessioni Idroelettriche, dopo aver più e più volte sollecitato risposte, espresso perplessità, criticato gli eccessivi ritardi e paventato i timori relativi alle temibili conseguenze di non riuscire ad approvare detta legge prima delle ormai imminenti elezioni nazionali, non abbiamo più parole per esprimere la nostra preoccupazione - ormai divenuta un grido di allarme soprattutto a fronte della situazione politica nazionale – e interroghiamo nuovamente il Governo per sapere se vi siano aggiornamenti in merito».





«Dopo aver preso atto dell’affermazione apparsa in un articolo di Ansa vda il 20 luglio 2022 secondo cui "nelle principali località di villeggiatura valdostane non è stata attivata l'assistenza medico-generica a favore dei turisti", crediamo necessario fare chiarezza su una situazione di carenza di personale che si trascina ormai da troppo tempo e su cui siamo già intervenuti nella seduta consiliare del 4 ottobre 2021. Se allora sollecitavamo risposte circa la copertura delle guardie mediche sui vari distretti regionali, oggi chiediamo quali siano i turni scoperti nelle varie comunità assistenziali nel mese di luglio 2022».





«A fronte delle tariffazioni esorbitanti dell’Autostrada regionale, che vanno ulteriormente a gravare sul generale aumento del costo della vita, e constatato come la Giunta non abbia saputo cogliere il nostro invito a trovare una soluzione per calmierarle come fatto da altre Regioni, riteniamo ormai indispensabile fare il punto sullo stato di questa arteria autostradale che oltre agli alti costi risente anche dei continui lavori, e pertanto interroghiamo il Governo regionale per conoscere: i dati del traffico autostradale nel tratto citato e se siano state condotte delle valutazioni in merito all'incidenza dell'aumento delle tariffe sul traffico autostradale regionale e di conseguenza sulle ricadute di queste tariffe sull'economia valdostana e sul turismo nelle nostre valli».





«Sono ormai troppi anni che la Frana di Quincinetto minaccia l’autostrada Torino-Aosta all’imbocco del territorio regionale, incombendo sulle vite di tutti coloro – locali e turisti - che usufruiscono di detta tratta, ma ancora a tutt’oggi la situazione è sostanzialmente immutata e comporta inevitabilmente frequenti misure di limitazione al traffico, particolarmente deleterie nei periodi di punta della stagione turistica. Chiediamo quindi di conoscere quali siano i tempi ancora necessari per terminare i lavori e permettere la ripresa della linea autostradale in totale sicurezza».