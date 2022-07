Il senatore Lavìniè annuncia indisponibile per ricandidatura

"Dopo 15 anni di politica attiva questa volta non darò la mia disponibilità per candidarmi alle prossime elezioni politiche". Lo scrive su Twitter il senatore dell'Union Valdôtaine, Albert Lanièce, annunciando di voler lasciare la politica per tornare al suo lavoro di medico. Lanièce, vicepresidente del gruppo Per le Autonomie, prima di essere eletto senatore assessore regionale alla Sanità, conclude: "Ancora qualche settimana di impegni istituzionali poi seguirà il mio bilancio di legislatura con i dovuti ringraziamenti e saluti".