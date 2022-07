Basta telefonate per televendite

Saranno infatti attivate le modalità per iscriversi al nuovo registro e contrastare il telemarketing selvaggio e molesto, le telefonate pubblicitarie non richieste e spesso invasive della privacy.

A seguito dell’avvio del Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri, cellulari inclusi, le modalità di iscrizione per i cittadini saranno tre: telefono, sito web ed email. Il nuovo servizio consentirà dunque di porre un argine al telemarketing aggressivo e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato i cittadini, consentendo agli operatori che operano nel rispetto della normativa di esercitare la propria attività nei confronti degli utenti finali interessati alle offerte. Il passaggio nuovo è l’inserimento nel registro pubblico anche dei cellulari.



Il Il Registro Pubblico delle Opposizioni – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente che “permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea”.

Il registro blocca il trattamento dei dati personali da parte degli operatori che utilizzano gli elenchi per il marketing, L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al registro pubblico delle opposizioni tramite le seguenti modalità:

chiamando il numero verde 800 265 265;

via fax allo 06.54224822;

scrivendo una mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it

compilando apposita documentazione che si trova su questo link

https://www.registrodelleopposizioni.it

Le chiamate non desiderate diventeranno illegali entro 15 giorni dall'iscrizione del numero al Registro.

Multe per chi non si adegua

L'operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare con il Registro pubblico delle opposizioni le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito del registro stesso . In caso di violazioni del Registro, si legge nella norma, gli operatori rischiano multe salatissime: sono previste infatti sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo.

Purtroppo questa condizione non si applica ai call center ubicati all’estero, che non dovranno evidentemente attenersi alla nuova normativa vigente in Italia e quindi potranno continuare a molestare gli utenti con telefonate promozionali senza il rischio di incappare in sanzioni!