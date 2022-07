ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'A RÉCIPROCITÉ ENTRE L'AMITIÉ ET LA PRIÈRE

Chers Frères et soeurs, il y a un rapport étroit entre l'amitié ou l'intimité avec quelqu'un et la prière au point de constater que l'une fonde l'autre. Si l'homme ne peut pas vivre sans cette intimité, la vie ne peut pas s'épanouir sans la prière. La prière devient alors une catégorie caractéristique de l'homme (homo orans), en tant qu'ouvert à l'intimité avec Dieu (homo religiosus). Par conséquent, il faut prier en tout temps et en tout lieu dans la confiance que Dieu nous écoute et agit en se donnant soi-même pour nous, dans un rapport filiale et dialogique entre le "je" temporel et le "Tu" éternel. La prière d'intercession d'Abraham est un modèle exemplaire de cette unité de l'amitié et la prière.

1. LA PRIÈRE D'INTERCESSION D'ABRAHAM.

La première lecture d'Aujourd'hui, nous présente un autre don d'Abraham, après celui de la charité, la prière. La prière d'intercession d'Abraham est une forme de colloque courageux avec Dieu. Il se tient devant sa face et s'entretiennent comme des amis. Il ose avec courage prier pour le salut des cités perverses, Sodome et Ghomorre. Le courage dans sa racine grecque, "parrēsia", veut dire un "franc-parler", dire vrai d'une manière libre, claire et directe. Abraham ne prie pas comme des hypocrites (Mt6,5-8). Abraham est devant Dieu tel qu'il est. Son rapport avec Dieu est amical sans ignorer sa condition de fragilité et de précarité. Il se considère comme "poussière et cendre" devant la Majesté divine. Abraham est libre dans son intercession, car il ne cherche aucun intérêt personnel.

Pour cela, Dieu prend au sérieux les déclarations d'Abraham. Pour la sixième fois, il s'arrête au chiffre dix. Dieu comprend toujours Abraham et dit:"Pour dix, je ne détruirai pas". Cette prière d'intercession d'Abraham et la réponse de Dieu, répondent d'une manière claire la question classique sur la bonté de Dieu et le problème du mal moral qui peut être individuel, social, collectif et structurel. Il est posé en ces mots: "Si Deus est, unde malum"? (Si Dieu existe, d'où vient le mal). Dans ses interrogations sur la racine du mal, saint Augustin fait intervenir le libre arbitre de l'homme, en disant: "L'iniquité, la méchanceté, dérivent d'une volonté perverse qui fait qu'en s'éloignant de Dieu, l'homme tombe vers le bas". Il ajoute:"Seul qui s'élève vers la réalité supérieure se fait semblable à Dieu"(Conf.VII, 16,22). Ce n'est pas donc Dieu qui détruit Sodome et Ghomorre, mais plutôt leur perversion. Le mal n'épargne pas le malfaiteur, car, comme le dit Maurice Blondel, "qui a investi dans le néant l'obtiendra".

2. JÉSUS, LE SEUL JUSTE.



Si ces villes ont été détruites, c'est parce qu'il y manquait un seul juste. L'intention de Dieu n'est pas de détruire, mais de sauver. C'est pourquoi, "quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme"(Ga4,4). Pourquoi Dieu s'est fait homme (Cur Deus homo)? Notre credo dit: "Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel". La seconde lecture de la lettre de saint Paul aux Colossiens résume la mission du Christ en ces paroles: "Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ: il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous: il l'a annulé en le clouant à la croix". Jésus est le seul juste qui nous justifie. En Jésus-Christ, le seul juste, se réalisent ces paroles du psalmiste:"De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce: tu as entendu les paroles de ma bouche. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre"(Ps137). Jésus meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts pour nous faire vivre. Sa mission est de donner la vie et qu'on l'ait surabondante (Jn10,10).

3.LA PRIÈRE, L'AMITIÉ ET L'ACTION.



L'Évangile nous présente une relation intrinsèque entre l'amitié, la prière et l'action. Luc articule la question du disciple et la réponse de Jésus en trois temps. Dans un premier temps, Jésus, ami fidèle est un homme de prière. "Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière ". Il prie pour entrer en intimité avec le Père et nous faire entrer dans cette intimité afin que tous soient un (Jn17,21).

Dans un second moment, Jésus répond au disciple qui veut apprendre à prier, en le renvoyant à la culture de l'amitié avec Dieu, qui n'est pas un Dieu indéterminé, mais un Père riche en miséricorde.

Dans un troisième moment, Jésus fait une illustration concrète de la prière, à travers une relation de circularité de trois amis, ladite relation se fait dans la nuit. L'élément matériel qui renforce cette relation est le pain. D'une part, il y a un voyageur qui arrive chez un ami au milieu de la nuit, mais il n'a rien à lui offrir. D'autre part, il y a la sensibilité de celui qui accueille l'ami, qui va à son tour déranger son ami en pleine nuit pour qu'il lui prête trois pains. Le pain selon Augustin symbolise la vertu de la charité qui s'oppose à la pierre qui signifie le coeur dur, égoiste. Tous les trois sont en difficulté. Le voyageur qui marche dans la nuit est fatigué et a faim. Son ami est sans pain et marche dans la nuit vers son ami. L'ami de l'ami se repose avec ses enfants. Jésus enseigne son disciple de se comporter comme celui qui insiste pour que son ami lui donne ce dont il a besoin pour prendre soin à l'ami affamé. Nous pouvons tirer deux conclusions sur cet exemple:



Premièrement, dans l'amitié, il y a un sans-gêne, une saine spontanéité dépourvue de diplomatie. L'ami ne vise pas son intérêt propre. Sa joie réside dans la joie de l'autre. Notre prière ne doit pas être égoiste, narcissique, autoréférencielle comme le cas du pharisien dans le temple qui prie en s'exaltant et en critiquant le publicain(Lc18,11).



La seconde conclusion nous montre que Dieu nous donne plus que nous lui demandons, si notre prière est enracinée dans son amitié. Jésus dit:" Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent". À l'esprit de l'homme qui vivifie l'être, Dieu accorde l'Esprit Saint qui sanctifie l'être. Selon Meister Eckhart, "Dieu ne peut donner rien de moins de lui-même". L'agir de Dieu dans notre vie dépasse de loin ce que nous lui demandons.

4. SEIGNEUR, ENSEIGNE-NOUS À PRIER.

Seigneur Dieu, je te remercie de ta patience et de ta miséricorde sur moi.

Seigneur mon Dieu, tu me scrutes et tu me connais. Je ne te cache rien. Tu sais combien je suis lent, paresseux, nonchalent, superficiel, affairé, apathique, quand vient le moment de prière. Je te demande Seigneur une chose, une chose que je désire de tout mon coeur: Enseigne-moi à prier. Apprends-moi à unir la prière, l'amitié et l'action, pour être à ton service et servir le prochain qui frappe sur ma porte pendant la nuit de la vie et de l'histoire.

Aie pitié de moi qui n'est que poussière et cendre. Amen.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera