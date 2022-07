L’enogastronomia valdostana protagonista di cva show cooking 2022

L’evento si caratterizza quale momento d’incontro tra sapere e sapori regionali, con particolare attenzione agli aspetti ambientali della produzione e al consumo consapevole. La cultura delle tradizioni guiderà̀ la scelta dei prodotti tipici che rappresentano la Valle d’Aosta e ancor più̀ in dettaglio le varie aree produttive all’interno della stessa. Nel corso della manifestazione vi sarà uno spazio d’incontro con gli Chef che racconteranno e cucineranno dal vivo un piatto caratteristico abbinandolo poi a vini o birre locali. Al termine, tutti i partecipanti potranno degustare la ricetta del giorno in unione a vino o birra. Un’occasione per conoscere e apprezzare i tanti, piccoli segreti che fanno grandi i sapori regionali valdostani.

L’attenzione all’ambiente è sempre importantissima e in questo senso, ogni occasione è buona per fare la differenza. Per questo CVA ha scelto di rendere Carbon Neutral tutti gli eventi dell’estate 2022. Per ogni evento, infatti, sono state calcolate le emissioni di CO 2 non riducibili prodotte che verranno neutralizzate con progetti certificati di tutela ambientale a livello internazionale. Infine, grande attenzione è stata posta all’aderenza degli eventi CVA agli obiettivi dell’agenda ONU 2030.



CVA Show Cooking è un evento gratuito per il quale è però richiesta la prenotazione obbligatoria su www.eventi.cvaspa.it