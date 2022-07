Almanach de samedi 23 juillet sainte Brigitte

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 24 luglio

Saint-Marcel, Santuario di Plout

ore 10.00 Processione

ore 11.00 S. Messa

ore 14.30 Adorazione eucaristica

Lunedì 25 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 26 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 27 luglio

Roma - ore 9.00-16.30

Riunione in del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Roma - ore 17.30

Incontro con il Presidente dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero

Giovedì 28 luglio

Roma - ore 9.00-16.30

Riunione in del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Sabato 30 luglio

Santuario di Oropa - ore 15.00

Processione e S. Messa con la Comunità di Fontainemore

Domenica 31 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

LE MESSAGER RICORDA sainte Brigitte

La Chiesa celebra Santa Brigida di Svezia Religiosa, fondatrice

Compatrona d'Europa, venerata dai fedeli per le sue «Rivelazioni», nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nell'Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori fino all'età di 12 anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore dell'Östergötland, dal quale ebbe otto figli.Secondo la tradizione devozionale, nel corso delle prime rivelazioni, Cristo le avrebbe affidato il compito di fondare un nuovo ordine monastico. Nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per recarsi a Roma, per ottenere un anno giubilare e l'approvazione per il suo ordine, che avrebbe avuto come prima sede il castello reale di Vastena, donatole dal re Magnus Erikson. Salvo alcuni pellegrinaggi, rimase a Roma fino alla sua morte avvenuta il 23 luglio 1373. La sua canonizzazione avvenne nel 1391 ad opera di Papa Bonifacio IX.

ll sole sorge alle ore 5,46 e tramonta alle ore 21,14.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)